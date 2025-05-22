Aileye yönelik tehditlere ortak duruş

İstanbul'da, 26 ülkeden bakanların katılımıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu, bugün başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında 22-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Aile Forumu'nun "Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi" temasıyla düzenleneceğini açıkladı. Göktaş, "2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Aile Forumu ile aile kurumunu tehdit eden küresel gelişmelere karşı güçlü ve ortak bir duruş sergileyeceğiz. İstanbul'dan dünyaya ailenin korunmasına yönelik güçlü bir mesaj vereceğiz" diye konuştu. Forumun kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını, eşi Emine Erdoğan'ın da başka bir etkinlikte katılımcılarla bir araya geleceğini belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı tarihi konuşmada ifade ettiği gibi, aileye sahip çıkmanın, insanlığın geleceğine sahip çıkmak demek olduğu bilinciyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.