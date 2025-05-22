AK Partili esnaflara zulüm: Mansur Yavaş’ın prensi onlarca kişiyi işsiz bıraktı

HİZMET YERİNE RÖVANŞ POLİTİKASI

Yalçın, Ceylan'ın AK Parti döneminde başlatılan projeleri sahiplenip kendi projesi gibi sunmasının da doğru olmadığını belirtti:

"Doğalgaz dönüşümü, çarşı projesi gibi hizmetler AK Parti'nin eseridir. Şimdi bunları kendine mal etmeye çalışıyor. Ama yeni tek bir hizmet yok. Tek yapılan şey, AK Parti'ye destek veren esnafı cezalandırmak."

İlçede halkın büyük bir kısmı yaşananlardan rahatsız. Bayram öncesi ekmeğini kaybeden onlarca çalışan, kapanan işletmeler ve kaybolan turizm gelirleri nedeniyle ilçe ekonomisi zor günler yaşıyor. Vatandaşlar, Başkan Ceylan'dan hizmet beklerken, siyasi hesapların öne çıkmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.