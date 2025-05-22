Baba mirası eve işgal tazminatı

Ankara'da Osman C.'ye ait ev, 2018'de hayatını kaybetmesi sonrası miras olarak 3 kardeşe kaldı. Kardeşlerden Serkan C., babasından kalan evde yaşamaya başladı. Bunun üzerine diğer kardeş Hakan C. ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Hakan C., kardeşi Serkan C.'nin evde yaşadığı için kendisine kira vermesini talep etti. Serkan C.'nin bunu kabul etmemesi üzerine olay yargıya taşındı. Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan ecrimisil davasında, bilirkişi raporu ve incelemeler sonrası mahkeme, Hakan C.'yi haklı bularak talebini kabul etti. Mahkeme, Serkan C.'nin dava tarihinden geriye yönelik 5 yıllık geçmişe dönük ecrimisil bedeli olarak 218 bin TL ödemesine karar verdi.