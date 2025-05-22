Başkan Erdoğan’dan Batı’ya Gazze tepkisi: Bebeklerin açlıktan öldüğü bir dünyada susulur mu!

"TARİH GAZZE SINAVINDAN GEÇEMEYENLERİ YARGILAYACAKTIR"

Başkan Erdoğan, Gazze'deki insani krize değinerek şu ifadeleri kullandı:

Bu açmazlar, dünyanın açmazları. Gazze meselesi sadece bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası sistemin samimiyet sınavı oldu. Batılı kuruluşlar maalesef Gazze sınavından geçebilmiş değildir. İnsan hakları, uluslararası hukuk ile ilgili kurdukları bütün cümleleri İsrail zulmü karşısındaki suskunlukları ile boşa çıkartmışlardır. Düşünün bebeklerin kurşunlarla, bombalarla ve şimdi de açlıktan öldüğü bir dünyada susulur mu? Gazze'deki zulme sessiz kalmak, oradan yükselen çığlıklara kulak tıkamaktan büyük körlük ve sağırlık olabilir mi?