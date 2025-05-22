Haberler Gündem Haberleri Edenred ve Pluxee'e ihale şoku! Aynı IP'den teklif verdiler tüm ihalelerden men edildiler
Giriş Tarihi: 22.5.2025 23:47 Son Güncelleme: 23.5.2025 00:05

Edenred ve Pluxee'e ihale şoku! Aynı IP'den teklif verdiler tüm ihalelerden men edildiler

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın düzenlediği bir kamu ihalesinde büyük bir usulsüzlük tespit edildi. İddiaya göre yemek kartı alanında faaliyet gösteren Edenred ve Pluxee isimli iki şirket, tekliflerini aynı IP adresi üzerinden sunarak ihaleye katılım kurallarını ihlal etti. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, söz konusu firmalara kamu ihalelerine katılma yasağı getirildi. Geçici men cezası kapsamında şirketlerin tüm kamu alımlarında dışlanacağı bildirildi.

Edenred ve Pluxee’e ihale şoku! Aynı IP’den teklif verdiler tüm ihalelerden men edildiler

Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından düzenlenen bir ihalede, yemek kartı sektörünün iki önde gelen oyuncusu Edenred ve Pluxee'nin aynı IP adresi üzerinden teklif sunduklarının belirlenmesi üzerine iki şirkete ağır yaptırımlar uygulandı. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, firmalar kamu ihalelerinden geçici olarak men edildi.

TEK MERKEZDEN İKİ FİRMA, AYNI TEKLİF

İhale sürecinde yapılan teknik incelemede, iki firmanın sisteme aynı IP adresiyle erişerek aynı fiyat teklifini verdiği tespit edildi. İhaleyi düzenleyen kurumun dikkatli takibi sonucu ortaya çıkan bu usulsüzlük, kamu kaynaklarının rekabetçi ortamda dağıtılması ilkesine aykırı bulundu. Edenred (eski adıyla Ticket) ve Pluxee'nin bu hamlesi, adil rekabeti zedelediği gerekçesiyle ağır şekilde cezalandırıldı.

Daha önce de Rekabet Kurumu tarafından fiyat anlaşmaları nedeniyle idari para cezasına çarptırılan bu iki şirketin, sektördeki diğer yerli ve yabancı firmalara ciddi ekonomik zararlar verdiği vurgulandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin bu rekabet dışı hamleler nedeniyle ihale fırsatlarını kaybettiği ifade ediliyor.

MACARİSTAN'DAN DA KOVULDULAR

Söz konusu firmaların geçmişte Macaristan'da da benzer gerekçelerle kamusal ihalelere katılmaları yasaklanmıştı. Bu gelişme, Türkiye'deki kararın bir ilk olmadığını, benzer etik dışı uygulamaların uluslararası düzeyde de karşılık bulduğunu ortaya koydu.

REKABET KURUMU'NDAN YENİ ADIMLAR BEKLENİYOR

Sektörde büyük yankı uyandıran bu kararın ardından gözler şimdi Rekabet Kurumu'na çevrildi. Sektör temsilcileri, benzer uygulamaların önüne geçilmesi adına denetimlerin artırılmasını ve yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

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Edenred ve Pluxee'e ihale şoku! Aynı IP'den teklif verdiler tüm ihalelerden men edildiler
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