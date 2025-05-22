Edenred ve Pluxee’e ihale şoku! Aynı IP’den teklif verdiler tüm ihalelerden men edildiler

Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından düzenlenen bir ihalede, yemek kartı sektörünün iki önde gelen oyuncusu Edenred ve Pluxee'nin aynı IP adresi üzerinden teklif sunduklarının belirlenmesi üzerine iki şirkete ağır yaptırımlar uygulandı. Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, firmalar kamu ihalelerinden geçici olarak men edildi.

TEK MERKEZDEN İKİ FİRMA, AYNI TEKLİF

İhale sürecinde yapılan teknik incelemede, iki firmanın sisteme aynı IP adresiyle erişerek aynı fiyat teklifini verdiği tespit edildi. İhaleyi düzenleyen kurumun dikkatli takibi sonucu ortaya çıkan bu usulsüzlük, kamu kaynaklarının rekabetçi ortamda dağıtılması ilkesine aykırı bulundu. Edenred (eski adıyla Ticket) ve Pluxee'nin bu hamlesi, adil rekabeti zedelediği gerekçesiyle ağır şekilde cezalandırıldı.