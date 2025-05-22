Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu galasına katıldı: Aileyi hak ettiği konuma yükseltelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Aile Forumu"nun gala yemeğine katıldı.

EL ELE VERELİM

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Evlenme yaşını ileri atan bahanelere ve felaket kehanetleriyle doğum sayılarının geriletilmesine geçit vermemeliyiz. Yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünya, insanlığın kaderi olmamalıdır. El ele vererek güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz."

GÜLÜMSEYEN FOTOĞRAF

"7 Ekim 2023'ten beri Filistin'de tüm fertleriyle 2 bini aşkın aile yok oldu. Onlardan geriye, yardım çağrılarını duymayan dünyaya gülümsedikleri fotoğrafları kaldı. Yalnızca bir ferdi hayatta kalan Filistinli aile sayısı ise 5 bin civarında. Aile birliğinin önemine binaen toplandığımız bu anlamlı forum aracılığıyla, bu gerçeğin uluslararası toplumda yankı bulmasını diliyorum. Unutmayalım ki, ailenin korunması evrensel bir haktır."

15 ÜLKE İMZA ATTI

Program kapsamında, 2023 yılında BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na 15 ülkenin temsilcileri imza attı. Beyanı imzalayan ülkeler şunlar: Filistin, Nijerya, Senegal, KKTC, Kırgızistan, Malezya, Karadağ, Gine, Kongo, Sırbistan, Özbekistan, Kazakistan, Endonezya, Azerbaycan ve Moğolistan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emine Erdoğan'a aile ağacının resmedildiği tabloyu takdim etti. Erdoğan, program sonunda medya mensuplarıyla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.