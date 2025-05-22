FETÖ’ye kritik operasyon

FETÖ'nün 14 ilden sorumlu sözde Marmara Bölgesi İmamı firari Etem Taş İstanbul'da yakalandı. Emniyet güçleri, firari Etem Taş'ın İstanbul'un Çekmeköy İlçesi'ndeki bir hücre evinde saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen baskında; 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde Pensilvanya'da defalarca görüştüğü ve FETÖ'nün "Yüceler Şurası" adı verilen en üst kademesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen Etem Taş söz yakalandı. Taş'ın 2018 yılındaki FETÖ operasyonunda gözaltına alındığı ancak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Tutuksuz yargılanırken cezası kesinleşen taş'a "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 11 yıl üç ay hapis cezası verilmişti.