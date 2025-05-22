İBB’nin karakutusu ev hapsine çıktı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen suç örgütünün tepe yöneticilerinden İBB İştirakler Başkanı ve Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olmuş, 11 Mayıs'ta savcılığa verdiği ifadesinde, Beylikdüzü'nden İBB'ye uzanan yolsuzluk ağına yönelik önemli ifşalarda bulunmuştu. Savcılığa ikinci kez ifade veren Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine ev hapsine çıkarıldı.

İmamoğlu'nun karakutusu olarak gösterilen isimlerden biri olan Yıldız, 11 Mayıs'ta savcılığa verdiği ilk ifadesinde şunları itiraf etmişti:

"Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olunca, beni iştiraklerin başına getirdi. Medya AŞ ve Kültür AŞ Murat Ongun'un, BIMTAŞ Resul Ekrem Şahan'ın, diğer iştirakler ise benim kontrolümdeydi. İhaleler, Beylikdüzü kökenli firmalara verildi.

HAFRİYATIN ORTAĞI

İstanbul'un yüzde 70 hafriyatı Cebeci'ye gidiyor. Yıllık cirosu 150-200 milyon dolar. Bu iş, İBB iştiraki İSTAÇ'ın olmalıydı. Ancak Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş burayı Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine verdi. Gülibrahimoğlu'na çok yüksek kazançlar sağlandı. Çift fiş, naylon fatura ile paralar dışarı ve yurtdışına aktarıldı. Paraların bir kısmı İmamoğlu'nundur. Ekrem İmamoğlu buranın gayri resmi ortağıdır. İkinci en büyük gayri resmi finans kaynağı Boğaziçi öngörünümdedir. Boğaziçi İmar'a başvuranlardan imar/tadilat izni karşılığında para alınırdı. Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Mandarin Otel'den 20 milyon dolar, Sixth Sense Otel'den 7 milyon dolar alındı.

Tahsilatları Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş yapıyordu. Toplanan paralar Fatih Keleş'in ofis olarak kullandığı Florya'daki eski başkanlık konutuna getiriliyordu. Tüm parasal sistemi Ekrem İmamoğlu takip etmekteydi. Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu birçok İBB bürokratına dinlendiğimizi, takip edildiğimizi ve dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir."

EV HAPSİNE ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada dosya kapsamında örgüt yöneticisi olarak tutuklanan Yıldız'ın avukatı aracılığıyla yapmış olduğu başvurular neticesinde ifadesinin alındığı belirtilerek, "İfadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlatarak TCK 221/4 sayılı maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında samimi beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır. Şüphelinin beyanları doğrultusunca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitler somutlaştırıldı" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "Şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Sulh Ceza Hâkimliğince tahliyesine ve hakkında konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verilmesinin talep edildiği, 21 Mayıs tarihli sorgusu neticesinde şüphelinin tahliyesine ve hakkında 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulur" denildi.

KAYYIM ATANDI

Bu arada, İBB' yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı.

SAVCILIK İTİRAFLAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Ertan Yıldız'ın itiraflarının ardından gözaltına alınan Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş suç örgütünün kuryesi olduğu gerekçe gösterilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hafriyat vurgununa ilişkin yapılan itiraflar için yapılan incelemelerde ise Sultangazi'deki Cebeci hafriyat döküm alanı işletmesinin verildiği firari işadamı Murat Gülibrahimoğlu ile Fatih Keleş arasındaki para trafiği tespit edildi. MASAK'ın incelemesine göre Murat Gülibrahimoğlu'nun Fatih Keleş'in banka hesaplarına 23 ayrı ödeme ile yaklaşık 6.5 milyon TL gönderdiği tespit edildi.

Ertan Yıldız'ın ayrıca bir AVM'nin otoparkının ruhsatlandırma sürecinde 5 milyon euro rüşvet istediği de ortaya çıkmıştı.