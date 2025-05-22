İETT’de eylem günü: 3 bin 41 Özel Halk Otobüsü kontak kapatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT'ye bağlı çalışan özel halk otobüsü (ÖHO) sahipleri, ödeme alamadıkları gerekçesiyle bugün kontak kapatma kararı aldı. ÖHÖ sahipleri daha önce 4 kez alacaklarını tahsil etmek ve seslerini duyurabilmek için Saraçhane'de eylem yaptı. Eylemlerden sonuç alamayan otobüs esnafı, ödemelerin yapılmaması nedeniyle bugün 3 bin 41 araçlık özel halk otobüslerinin sefere çıkmayacağını açıkladı.

HAK EDİŞLER ÖDENMEDİ

Konuya ilişkin İstanbul Otobüs, Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası çatısı altında bulunan 10 ayrı otobüs firmasının ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Yaklaşık 4 yıldır devam eden düzensiz ve gecikmeli ödemeler sonucunda, İBB ile yapılmış olan sözleşmemize rağmen, işletmecilerimizin yaklaşık 6 milyar TL tutarındaki 4 aylık hak edişin ödenmemesi nedeniyle özel halk otobüsü işletmeciliğinin sürdürülebilirliği tamamen ortadan kalkmıştır. Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir." Bu arada, 16 milyonluk şehrin trafik yükünün çok önemli bir kısmını çeken ÖHO'lerinin eylemi, İstanbulluların ev ve iş yerlerine ulaşımında önemli aksamalara sebep olacak. Vatandaşların eylemden dolayı mağduriyet yaşamamaları için zaman planlamalarını güncellemeleri ve alternatif seçenekleri değerlendirmeleri gerektiği kaydedildi.