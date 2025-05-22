Koruma altındaki çocuklara tatil köyü

Devlet koruması altındaki çocuklar gönüllerince tatil yapabilecekleri bir merkeze kavuştu. Kalben Derneği tarafından Marmara Denizi'ndeki Ekinlik Adası'nda oluşturulan Kalben Çocuk Köyü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde çocuklar tatillerini geçirecek.

"ÇOK KIYMETLİ BİR PROJE"

İlk etapta bir haftada 24 çocuğun, tam kapasiteye çıkarıldığında ise 1050 çocuğun yaz tatili yapabileceği merkezle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı tanıtıl programı düzenlendi. Bakan Göktaş, program sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımız için umut dolu bir geleceğin heyecanını hep birlikte yaşadık.

Doğayla iç içe tasarlanan bu özel köy, devlet himayesi altındaki çocuklarımızın gelişimini destekleyen, sanattan spora, psikososyal destekten çevre bilincine kadar uzanan pek çok etkinlikle, her çocuğun kendini değerli ve güvende hissedeceği bir ortam oluşturacak. Aile Yılı'nda bu kıymetli projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Kalben Başkanı Sayın Pelin Çalışkanoğlu Ekşi olmak üzere herkese gönülden teşekkür ediyorum".

KALPLERDE BİR MASAL

Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN), koruyucu aile hizmet modelinden faydalanan ve koruyucu aile deneyimine sahip olan bireyler öncülüğünde 9 yıl önce kuruldu. Dernek, geçen yaz Marmara Adası'ndaki Ekinlik Adası'nda Kalben Çocuk Köyü'nü kurdu. Geçtiğimiz aylarda ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ve Kalben Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi'nin katılımıyla iki kurum arasında protokol imzalandı. Çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan etkinliklerle dolu bir yaz kampı sunan Kalben Çocuk Köyü, devlet koruması altındaki çocukların yaz tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmeleri için tasarlandı. Sloganları ise "Denizde bir ada, çocukluğun kalbinde bir masal" olarak belirlendi.

'KÖYÜM DİYEBİLECEKLERİ YER'

İstanbul'da dün Kalben Çocuk Tatil Köyü'nün lansmanı yapıldı. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Kalben Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Çalışkanoğlu Ekşi, "Biz 9 yıldır sivil toplum çalışmaları alanında çalışmalar yapan sivil toplum örgütüyüz. Hepimizin hikâyesi aslında birbirine çok benzer. Korucuyu ailelik hizmet modelinden faydalanan, koruyucu ailelerimizle birlikte olanlar, evlat edinen ve bu hizmet modelinden faydalanan gençler olarak biz KALBEN'i kurduk. Devlet koruması altındaki çocuklarımızın tatil imkânları sınırlı ve kısıtlı. Dolayısı ile 'Daha fazla çocuğu daha fazla tatille bir araya nasıl getirebiliriz?' diye düşündük. Tatil bir lüksmüş gibi geliyor ama tatile gitmek çocuğun özlük hakkı. Kurumlarda okulun ilk günü tatile gitmediği için okula gitmek istemeyen çocuklar gördük. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bunun için elinden geleni yapıyor ama çocuk sayısı oldukça fazla olduğu için tatil imkânı oluşmayabiliyor. Bu bizim hassasiyet gösterdiğimiz bir konuydu. Çocuklar her yaz gelebilecekler ve 'Burası kendi köyümüz' diyebilecekler. O aidiyet duygusunu sağlamak asıl amacımız ve hedefimiz. Sadece bir tatil değil, aidiyeti de sağlamayı çok istiyoruz" diye konuştu.

HER YAZ 1050 ÇOCUK

Ekşi, "Köyün inşaatı yaklaşık 4 yıl sürdü. Çocuklar birer hafta kalacaklar. Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek bizim için o kadar kıymetli. Türkiye'nin dört bir yanından korunma altındaki çocuklarımızı bu köyde ağırlamak istiyoruz. çinde sanat ve spor eğitimleri alacaklar ve aynı zamanda deniz, kum ve güneş gibi tatil imkânından faydalanacaklar. Biyacağız. Fakat tam kapasite ile açtığımızda 72 çocuğu ağırlayabileceğiz" dedi.





SOSYAL BECERİ VE ÖZGÜVEN KA ZANDIRACAK

Kalben Çocuk Köyü'nün hedefleri arasında çocukların yaz tatillerini nitelikli ve keyifli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak, sosyal becerilerini geliştirmek ve özgüven kazanmalarına katkıda bulunmak, eğitici ve eğlenceli etkinliklerle hayatlarına renk katmak ve akranlarıyla eşit fırsatlara sahip olmalarını desteklemek yer alıyor. Kalben Çocuk Köyü'nde 4 ev bulunuyor. Her evde 3 oda yer alıyor. Çocuk evleri, mini mutfak, televizyon ve mini buzdolabı gibi temel donanımlarla çocukların ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı. Köyün içerisinde veranda, kütüphane, hobi bahçesi ve park alanları gibi çocukların keyifli vakit geçirebileceği çeşitli sosyal alanlar da bulunuyor. Köyde çeşitli spor ve eğlence aktiviteleri, yüzme, plaj oyunları ve açık hava sporları, grup oyunları ve takım çalışması etkinlikleri, doğa yürüyüşleri ve keşif gezileri, psikososyal destek programları, çocukların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için grup çalışmaları, kendini ifade etme ve empati geliştirme odaklı etkinlikler planlanıyor.