Orban’dan Erdoğan’a: Barış misyonu sizin başarınızdır

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, savaşın başlamasından yaklaşık 3 yıl sonra Rusya ve Ukrayna'nın, İstanbul barış müzakerelerinde yeniden diplomasi masasına oturmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı olduğunu vurgulayarak, "Başarılı barış misyonu ve arabuluculuğu için tebriklerimi sunuyorum. Sayın Başkan, üç yıl sonra yeniden Türkiye topraklarında doğrudan Rusya-Ukrayna görüşmeleri yapılması sizin başarınızdır" dedi. Orban, geçmişte Batı'da Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı'nın inşası hakkında büyük tartışmalar yaşandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu iyi bildiğini hatırlatarak şunları kaydetti: "Batılılar bu hattın yapılmaması için her şeyi yaptı. Ama biz direndik ve inşa ettik. Bugün bu boru hattı olmasaydı Macaristan'da gaz ve enerji olmazdı. Bu nedenle bu projeye sonuna kadar destek verdiği için Erdoğan'a teşekkür ederim. Bu, Macar ekonomisini yaşatan bağımızdır" dedi.