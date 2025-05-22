Uluslararası Aile Forumu başladı: Bakan Göktaş: "Aile diplomasisi geliştirmeliyiz" dedi

"2025 Aile Yılı" kapsamında aile yapısını tehdit eden küresel sorunlara karşı uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası Aile Forumu'nu bugün Şişli'deki bir otelde gerçekleştirdi. Foruma 27 ülkeden aileden sorumlu bakanlar, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da aralarında bulunduğu dini liderler, uluslararası kurumların temsilcileri, akademisyenler ve STK üyeleri katıldı. "Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla başlayan forumun açılış konuşması öncesinde ailenin önemini anlatan bir sinevizyon gösterisi ve 7 bölgenin halk oyunlarının yer aldığı bir folklor gösterisi yapıldı.

Ayrıca forum alanında kreatörlüğünü Yasemin Karaca'nın yaptığı "Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergi, bir çocuğun gözünden kocaman bir eve girmeyi ve ailenin ne ifade ettiğini çizim ve canlandırılan görseller eşliğinde sundu. Sergide, işgalci İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'den göç eden ailelerin de sergi evindeki bir odada göç etme halleri maketlerle sergilendi. Dijital ebru uygulamaları, ulusal ve uluslararası kuruluşların iyi uygulama örneklerinin sergileneceği stantlar da ziyaretçiler tarafından ziyaret edildi. Forum kapsamında ayrıca, "Aileden İlham Alan Girişimciler" isimli fuar da gerçekleştiriliyor.

AİLEYİ TEHDİT EDEN SORUNLARA KARŞI İŞ BİRLİĞİ

Forumun açılış konuşmasını ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Bakan Göktaş, konuşmasında "Hepimiz biliyoruz ki, insanlığın en kadim, en evrensel, en güçlü kurumu ailedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Ailenin toplumun çelik çekirdeği, özü, nüvesi, güç kaynağı' olduğuna inanıyoruz. Öyle ki aile kurumunu ikame edilecek başka hiçbir kurum yoktur. Bu anlamda aile, toplumları ayakta tutan dinamik bir yapıdır. Medeniyetlerimizi inşa eden, değerlerimizi yarınlara taşıyan temeldir. Fakat günümüzde aile kurumu büyük meydan okumalarla karşı karşıyadır.

Hepimiz biliyoruz ki, modernleşme hayatımıza pek çok kolaylık, imkân ve yenilik getirdi. Ancak bu süreç, hayatın her alanını etkilediği gibi aile kurumunu da derinden sarstı. Artık bireyselliğin ön plana çıktığı, sınırsız özgürlüğün yüceltildiği bir çağda yaşıyoruz. Bu bakış açısı, aileyi toplumsal hayatın merkezinden çekip sadece kişisel bir tercihe indirgemeye başladı. Dayanışmanın yerini yalnızlık, bağlılığın yerini geçicilik, sorumluluğun yerini ise sınırsız seçenekler alıyor. Diğer yandan aile kurumunu tehdit eden cinsiyetsizleştirme gibi küresel ideolojik akımlar hızla yaygınlaşıyor. Dijitalleşme, yüz yüze iletişimi azaltarak aile içi ilişkileri olumsuz etkiliyor. Modern hayatın dayattığı yaşam biçimi, aile kurmayı bir yük gibi gösteriyor. Gençler evlilikten uzaklaşıyor, anne babalık rolleri zayıflıyor, kuşaklar arası bağlar kopuyor." dedi.

"AİLE DİPLOMASİSİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Bakan Göktaş, bugün gelinen noktada yıllarca yürütülen kalkınma politikalarının aileyi ilerlemenin önünde bir engel gibi değerlendirmesinin sonucu olduğunun ifade ederek şunları belirtti: "Maalesef uzun yıllar pek çok ülkede, doğurganlığın düşmesinin büyümeye katkı sağlayacağına inanıldı. Ve aynı nüfus miti ile "nüfus planlamaları" adı altında müdahalelerde bulundu. Bu nedenle doğurganlık hızı birçok ülkede nüfus yenilenme seviyesinin altına düşmüş durumda. Bazılarında bu oran 1,0'ın altına indi. Türkiye'de ise tarihimizin en düşük seviyesi olan 1.48'e geriledi. Nüfus azalması ve nüfusun yaşlanması, birçok ülkede toplumsal yapıyı tehdit eden bir unsur haline geliyor. Diğer yandan göçler, afetler, savaşlar ve ekonomik baskılar, aileleri savunmasız bırakıyor. Oysa biz biliyoruz ki, aile sadece geçmişin değil, sağlıklı bir geleceğin de teminatıdır. Bu gidişatı sorgulamak, modernleşmenin, küreselleşmenin gölgesinde aileyi ve dinamik nüfus yapısını nasıl koruyacağımızı yeniden düşünmek zorundayız. Bu nedenle aile bağlarını güçlendirecek, kuşaklar arası dayanışmayı teşvik edecek adımlara ihtiyacımız var. Bugün bu zorlukları aşmak için ortak akıl ve güçlü bir irade ortaya koymak gerekiyor. Ülkeler arası bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların aktarımı her zamankinden daha çok önem arz ediyor. Aileyi korumak sadece bir sosyal politika değildir. İnsanlığın ortak sorumluluğudur. Aileyi yaşatmak, insanlığı yaşatmaktır. Her alanda ailenin korunmasını önceleyen stratejiler oluşturmalıyız. Uluslararası düzeyde daha güçlü bir 'aile diplomasisi' geliştirmeliyiz."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YARIN KATILIYOR"

Türkiye'nin geçen yıl Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı açıkladığının altını çizen Bakan Göktaş, eylem planının "Tam da bu sorulara yanıt arayan bütüncül bir yol haritası. Biz, Türkiye olarak, 'güçlü toplum, güçlü aileyle mümkündür' ilkesiyle hareket ediyoruz. 'Ailemiz geleceğimiz' diyoruz. Bu sadece bir slogan değil, ortak hakikatimizdir. Burada ele alınan konuların bütün dünyada yankı bulmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş'ın konuşması ardından ise 27 ülkenin aileden sorumlu bakanları bakanlar oturumuna katılarak aile yapısının korunmasına dair çözüm önerilerini dile getirdi. Forum kapsamında "Aile Odaklı Politikaların Ana akımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar" konulu bakanlar oturumunda bakanlar aileye dair küresel sorunları ele aldı. Forumun kapanış oturumunu ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması ve eşi Emine Erdoğan'ın da katılımcılarla bir araya gelmesi bekleniyor.