Üsküdar Belediyesi’ne 1 yılda haciz getirdiler

İstanbul'da yerel seçimler sonrasında belediye başkanlık koltuğuna eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözdelerinden Sinem Dedetaş'ın oturduğu CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. Daha önce işçilerin maaşlarını ve tediyelerini ödemeyen, kısa mesajla işçi çıkaran CHP'li yönetim bu kez İstanbul'un en büyük bütçeli ve en az borçlu belediyelerinden biri olan Üsküdar Belediyesi'ne haciz memurlarının gelmesine neden oldu. Belediyenin menkul ve gayrimenkullerini satmakla işe başlayan yönetim bu kez iş yaptığı firmanın alacağını ödemedi. Hem personelini hem Üsküdarlıları hem de belediyeyi mağdur eden Sinem Dedetaş başkanlığındaki CHP'li yönetim, borçlu olduğu İCG Yapı ve Mekanik Yatırımlar Anonim Şirketi adlı firmaya olan 5 milyon 437 bin lirayı dahi ödeyemedi. Borçları tahsil etmek üzere önceki gün belediyeye giden haciz memurları mal tespitinde bulundu. Alacaklı firma ile görüşmeler gerçekleştiren belediye yönetimi ilk taksiti 23 Mayıs olmak üzere ödeme tarihlerinin aynı kalması şartıyla 4 eşit taksitle ödemeleri gerçekleştireceğinin taahhüdünü verdi. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptığı açıklamada "Sonunda bu da oldu ve ne yazık ki Üsküdar Belediyesi'ne 1 yılda haciz geldi. Üsküdar bunu hak etmiyor. Çok yazık..." dedi.