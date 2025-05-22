Yaş ve torun sohbeti güldürdü

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılan liderlerin sohbet anlarında samimi diyaloglar yaşandı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev' "Yahu gözün aydın, ikinci torun geldi. Maşallah, maşallah. Burada mı?" dedi. Erdoğan ve Aliyev'e bir süre sonra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de katıldı. Erdoğan, Tokayev'e atıfta bulunarak, "Genç, çok genç. Hiç yaşlanmıyor bu" ifadelerini kullandı.Zirve kapsamında düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi tarafından "Budapeşte Bildirisi" kabul edildi. Bildiride, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), diğer gözlemci üyelerle (Macaristan ve Türkmenistan) Türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı. Bildiride, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi, Suriye'nin tüm bileşenlerinin katılımıyla kapsayıcı bir siyasi sürece ulaşılması ve yaptırımların kaldırılması yönünde oynadığı yapıcı rol takdir edildi. Gazze'deki feci insani durumla ilgili derin endişeler ifade edilerek Gazze'ye engelsiz insani erişime yönelik müzakerelere verilen destek teyit edildi. Yabancı düşmanlığı, İslam'a karşı nefret, nefret söylemi ve dezenformasyonla mücadelede işbirliğini sürdürme ve bu alanlarda uluslararası platformlardaki çabaları uyumlaştırma taahhütleri yinelendi. TDT üye devletlerin, her türlü terörizm ve ulus ötesi organize suç, terörizmin finansmanı ve siber suçla mücadele için ortak çabaları sürdürmeyi hızlandırmaları talimatını veren maddeler onaylandı.