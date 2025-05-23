Ağrı’da 150 çiftçiye yüzde 75 hibeli 147 bin sebze fidesi dağıtıldı

Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje kapsamında, Tarım Park alanında "Sebze Fidesi Dağıtım Töreni" düzenlendi. Törene Ağrı Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, Ağrı'nın tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, sebze üretiminin artırılmasının hem bölge ekonomisine hem de gıda arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirtti. Şimşek, "Devletimizin sağladığı yüzde 75 hibe desteği ile çiftçilerimizin üretime teşvik edilmesi, kırsal kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda oldukça önemlidir. Üretimin her aşamasında çiftçimizin yanındayız" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise törende yaptığı açıklamada, dağıtılan fidelerin domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi farklı sebze türlerinden oluştuğunu ifade etti.

Hüseyinoğlu, "Projemizle birlikte hem yerli üretimi teşvik ediyoruz hem de sebze tüketiminde dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyoruz. Üreticilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu. Fide alan çiftçiler, verilen desteğin üretime büyük katkı sağladığını belirterek, "Kendi imkânlarımızla bu kadar fide almak oldukça zor. Sağlanan hibe desteğiyle maliyetimiz azaldı, üretim alanımızı genişletme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından çiftçilere fide teslimleri gerçekleştirildi.