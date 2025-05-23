Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Genel Kurulu ilk kez TÜRKAK ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi

57. si düzenlenen Genel Kurulun açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kemal Bozay "EA gibi platformlar aracılığıyla köprüler kurmaya, diyaloğu teşvik etmeye ve en yüksek Avrupa standartlarıyla uyumlu olmaya devam ediyoruz. Bu Genel Kurul'a ev sahipliği yaparak, Avrupa iş birliğinin gücüne ve akreditasyonun inovasyonu, ticareti ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemedeki vazgeçilmez rolüne olan inancımızı yeniden teyit ediyoruz" diye konuştu.





İstanbul'u kıtaların, kültürlerin ve kalplerin buluştuğu şehirolarak tanımlayan TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu ise "Bazen ülkeler, insanlar veya kültürler birbirinden ayrı görünse de iş birliği, iletişim, güven ve ortak amaçlar aracılığıyla sonsuza dek güçlü köprüler inşa edebiliriz" diye konuştu.



İki gün süren toplantılarda EA 2030 Strateji Çalıştayı da düzenlendi ve dijital dönüşüm, yapay zekâ kullanımı ile iletişim ağının güçlendirilmesi gibi stratejik başlıklar masaya yatırıldı. Toplantılar EA'nın gelecek vizyonuna yön verecek kararların temelini atma açısından önemli bir platform oldu.