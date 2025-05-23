Bakan Bayraktar Erzincan’da gençlerle basketbol maçı yaptı

Bakan Bayraktar, daha sonra Millet Bahçesi arkasında bulunan alanda gençlerle basketbol maçı yaptı. Maçı izleyen vatandaşlar da zaman zaman Bayraktar'a ve sporculara alkışlarla destek verdi.

Müsabaka sonrası Bayraktar, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.