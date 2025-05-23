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Giriş Tarihi: 23.5.2025 21:02

Bakan Bayraktar Erzincan'da gençlerle basketbol maçı yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da gençlerle basketbol maçı yaptı.

Bakan Bayraktar Erzincan’da gençlerle basketbol maçı yaptı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluşan Bakan Bayraktar, ardından kentteki Değer Erzincan Ticaret Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Sporcularla masa tenisi oynayıp bir süre sohbet eden Bayraktar, gençlere spor hayatlarında başarı diledi.

Bakan Bayraktar, daha sonra Millet Bahçesi arkasında bulunan alanda gençlerle basketbol maçı yaptı. Maçı izleyen vatandaşlar da zaman zaman Bayraktar'a ve sporculara alkışlarla destek verdi.

Müsabaka sonrası Bayraktar, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bakan Bayraktar Erzincan'da gençlerle basketbol maçı yaptı
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