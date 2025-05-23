Bakan Kurum açıkladı! Sıfır Atık’ta yeni aşama: DOA uygulaması başlıyor





"SİSTEMİMİZ, TÜM TÜRKİYE'DE UYGULANMAYA HAZIRDIR"

Ambalajları artık çöp değil, değer olacağını vurgulayan Bakan Kurum, "Bu sistemde ilk pilot ilçemiz Kızılcahamam'dı. Sadece Kızılcahamam'da yılda ortalama 472 ton atık dönüştürülüyor. Şimdi ben uygulamamızın pilot aşamasındaki bu verilere dayanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Vatandaşımız depozito sistemini sevmiş ve benimsemiştir. Kızılcahamam ve Sakarya'da rüştünü ispatlayan sistemimiz, tüm Türkiye'de uygulanmaya hazırdır. Bugün buradan müjdelemek isterim ki; Kızılcahamam ve Sakarya'dan başlattığımız saha uygulamalarımızın tecrübesiyle, Erzurum, Samsun, Mersin, Gaziantep, Konya ve İzmir'de de çalışmalarımıza başladık. İnşallah öncelikle 7 Bölgemizde yer alan 7 il merkezimizde Depozito İade Makinelerimizin kurulumunu tamamlayacağız. 2026 yılı başında da tüm il ve ilçelerimizde makine kurulumunu yapacağız. Gerekli altyapı kurulumuyla, sistemimizi 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak şekilde yaygınlaştıracağız. Hedefimiz net; öncelikle 86 milyon vatandaşımızın tamamını bu sistemle tanıştıracağız, sonrasında da bütün ambalajları bu sisteme hizmet edecek niteliğe kavuşturacağız. Böylece ambalajlar artık sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarına yol açmayacak. Ambalajlar artık çöp değil, değer olacak. Üreticimizin, sanayicimizin, çiftçimizin, esnafımızın yani bir bütün olarak 86 milyonun kazanmasını sağlayacağız. Çevreyi koruyan, ekonomiye katkı sunan ve daha yaşanabilir bir gelecek için kurgulanan bu sistemin başarıya ulaşması için; hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.