Başkan Saygılı DSİ'nin İzmir yatırımlarını sıraladı: "İzmir'e 22 yılda 221 dev eser kazandırdık"

1 Arazi Toplulaştırma Projesi ile 10 bin 950 hektar arazide verim arttı. 109 Taşkın Koruma Tesisi ile can ve mal güvenliği sağlandı. Tam 221 dev eser, 61,5 Milyar TL'lik yatırım, her damlasında hizmet, her karışında emek var! İzmir'i ihmal edenlere rağmen, AK Parti olarak çalışıyor, üretiyor, şehrimizi yarınlara taşıyoruz!" İfadelerini kullandı.