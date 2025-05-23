İBB üçüncü dalgada 13 tutuklama

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu'nun da bulunduğu 20 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. İstanbul Adliyesi'ne gönderilen şüphelilerden 16'sı tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 şüphelinin ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları istendi. Burada da ifadeleri alınan, Çetin'in aralarında olduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüpheli hakkında da ev hapsi adli kontrol kararı verildi. Öte yandan, İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'nin ihalelerine yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda da 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan 7 şüphelinin, "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.