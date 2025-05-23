Aileyi hak ettiği konuma yükseltelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nun gala yemeğinde konuştu. İstanbul'da gerçekleştirilen foruma, 27 ülkenin aileden sorumlu bakanları, dini liderler, uluslararası kurum ve STK'ların temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Toplumların kaderinin, aile kurumunun kaderine bağlı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Fakat sizler de biliyorsunuz ki aileye yönelik küresel tehditlerin çemberi gittikçe daralıyor. Ailenin geleneksel yapısında çözülmeler meydana geliyor. Toplumlar bir erime potasına atılmaya çalışılıyor. Tüm bu girişimler ahlaki ve manevi değerlerimizi hedef almaktadır. Aile kurumunu ifsat etmek isteyen mekanizmaların, çocuklarımızın zihinlerini fethetme peşinde olduğunun da farkındayız. Bu bir anlamda kaleyi içten fethetmektir."

"TÜM DİNLERİN KUTSALI"

"Şu inkâr edilemez bir gerçek ki şapkamızı önümüze koymamızın, aile kurumunu destekleyecek politikaları artırmamızın vakti gelmiştir. Çünkü aile tüm dünyada, toplumların ortak değeri, tüm dinlerin kutsalıdır" ifadesini kullanan Emine Erdoğan, bu nedenle 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiklerini belirtti. Savaş bölgelerindeki çocukların durumuna da dikkat çeken Emine Erdoğan, "7 Ekim 2023'ten beri Filistin'de tüm fertleriyle 2 bini aşkın aile yok oldu. Onlardan geriye, yardım çağrılarını duymayan dünyaya gülümsedikleri fotoğrafları kaldı.

Yalnızca 1 ferdi hayatta kalan Filistinli aile sayısı ise 5 bin civarında" diye konuştu. Sofra başında toplanmaktan, birlikte kaliteli zaman geçirmekten ve akraba ziyaretlerinden geri durulmaması gerektiğini kaydeden Emine Erdoğan, "Evlenme yaşını ileri atan bahanelere ve felaket kehanetleriyle doğum sayılarının geriletilmesine geçit vermemeliyiz. Yaşlı ve yalnızlaştırılmış bir dünya insanlığın kaderi olmamalıdır. El ele vererek güçlü ve müşterek bir söylemle, aileyi dünyada yeniden hak ettiği saygın konuma yükseltebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Program kapsamında, 2023 yılında BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Başkan Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na 15 ülkenin temsilcileri imza attı. Beyanı imzalayan ülkeler şunlar: Filistin, Nijerya, Senegal, KKTC, Kırgızistan, Malezya, Karadağ, Gine, Kongo, Sırbistan, Özbekistan, Kazakistan, Endonezya, Azerbaycan ve Moğolistan.