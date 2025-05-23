İslam düşmanlığı mercek altında

İslamofobi ile mücadelede dün önemli bir adım daha atıldı. Türkiye'nin ilk 'İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Araştırma Enstitüsü', Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde açıldı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yoğun katılımla gerçekleşen açılış töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran da yer aldı. Merkez, İslamofobi ile mücadeleye dönük bilimsel çalışmalar yürütecek. Müslümanlara dayatılan olumsuz tutumların kökenleri, nedenleriyle incelenecek. Politika yapıcılara ve uygulayıcılara İslamofobi ile mücadelede öneriler ve fikirler sunulacak. İslam düşmanlığına karşı yeni ve farklı bir dil geliştirilecek, yerel ve uluslararası iş birlikleri için adımlar atılacak. Araştırmalar, kapsamlı detaylarla kamuoyu ile paylaşılacak, bilgilendirici yayınlar yapılacak.

İNSANLIĞA DÜŞMANLIK

Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti: "İslamofobi aslında insanlığa düşmanlıktır. O halde maskelerin düşürülmesi, insanların düşmanlarını görmesi sağlanmalıdır. Bu yapılabilir mi diye şüphe duyanlar Filistin'in asil halkına, Gazze'nin kahramanlarına baksınlar. Bize düşen nedir sorusuna temel bir cevap vermek gerekirse inandığımız gibi yaşayacak; inancımızı, tarihimizi, kültürümüzü en iyi biz bileceğiz. Gerektiğinde tek başımıza savunacak kadar bilgi sahibi olacağız. Kendimizi bildiğimiz kadar karşımızdakileri de bilecek, kendi oyunlarında meydan okuyabileceğiz."