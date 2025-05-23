Kan parası alınca ortalık karıştı: Timur Cihantimur soruşturmasında şimdi ne olacak?

İstanbul Eyüpsultan'da geçen yıl meydana gelen cinayet gibi kazada, 17 yaşındaki sürücünün çarptığı Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Bir çocuk babası Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin, kaçtıkları ABD'de tutuklanan sürücü Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetini kan parası karşılığı geri çekmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Aci'nin anne ve babası, şikayetlerinin sürdüğünü belirterek gelinlerine ateş püskürdü. Anne Pervin Aci, gelininin paraya ihtiyacı olmadığını, lüks bir yaşam sürdüğünü ileri sürerek "Oğlumun kanını sattı. 2-3 senelik kocasını bıraktı.

Hakkımı helal etmiyorum" dedi. Davasından vazgeçmediğini vurgulayan baba Özer Aci de "Parasında boğulsun onun. Ne kadar ücret aldığını, kaç para aldığını, oğlumun kanını kaça sattığını bilmiyorum" diye konuştu. Şükriye Aci'nin şikayetten vazgeçmesi karşılığı 100 milyon lira aldığı iddialar arasındaydı. Böyle bir para almadığını söyleyen Şükriye Aci ise şunları kaydetti: "Bu iddiaların sahibinin beklentisi, bu miktar olduğu için söylüyor. Kesinlikle böyle olağanüstü para almadım.

Ben hakkımız olan, oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacağımız olan parayı bu şekilde almış oldum ve davanın da düşmeyeceğinin, kamu davasının bilincinde olarak zaten yeterince de yıpranmış olarak, hem eşinin ailesi tarafından hem de psikolojik yıpranmış olarak davada bu şekilde çekilmiş oldum." Son gelişmeleri değerlendiren avukat Candaş Gürol, Şükriye Aci'nin şikayetçi olmamasının yargılama aşamasında sanığın ceza almasına engel bir durum olmadığını söyledi. Gürol, "Timur Cihantimur hakkındaki suçlama şikayete tabii değil. Hakim takdir ederse bu durumda cezada indirim uygulayabilir. Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkında çıkarılan kırmızı bültenin bu aşamada kaldırılması da hukuken mümkün değildir" diye konuştu.