Rüşvet çarkının faturası halka kesildi: Mega kentte ulaşım kaosu

İBB'de son 6 yıldır oluşturulan yolsuzluk ve rüşvet ağının İstanbullulara faturası ağır oldu. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da dün toplu taşımada tam anlamıyla kaos yaşandı. İBB iştiraki İETT'ye bağlı hizmet veren Özel Halk Otobüsleri, hakedişlerini düzenli şekilde alamadıkları gerekçesiyle kontak kapatarak sefere çıkmadı. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evden çıkanlar yolda kaldı. Vatandaşlar, İETT'nin kendi otobüslerinde tıklım tıklım balık istifi şeklinde yolculuk etmek zorunda kaldı. Kaderiyle baş başa bırakılan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Metro ve metrobüste insan seli oluştu.

6 MİLYAR TL ALACAK ÖDENMEDİ

Yangın, kaza ve arıza haberleriyle gündemden düşmeyen İETT dün bir kez daha sınıfta kaldı. İETT'ye bağlı toplu ulaşım sisteminin bel kemiği olan halk otobüslerinin sahipleri daha önce 4 kez alacaklarını tahsil etmek ve seslerini duyurabilmek için Saraçhane'de eylem yapmış ancak sonuç alamamıştı. Eylemlerden sonuç alamayan otobüs esnafı, ödemelerin yapılmaması nedeniyle dün 3 bin 41 adet özel halk otobüsünün sefere çıkmayacağını duyurdu. İstanbul'da günlük 15 bin seferle yaklaşık 2 milyon yolcu taşıyan Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası çatısı altında bulunan 10 ayrı otobüs firması önceki gün yaptıkları duyuruda, yaklaşık 4 yıldır devam eden düzensiz ve gecikmeli ödemeler sonucunda, İBB ile yaptıkları sözleşmeye rağmen otobüs işletmecilerinin 6 milyar TL tutarındaki 4 aylık hakedişin ödenmemesi nedeniyle sefere çıkmama kararı aldıklarını bildirdi.

VATANDAŞLAR YOLDA KALDI

Duyurunun ardından dün sabah saatlerinde 3 bin 20 Özel Halk Otobüsü'nden 1930'u kontak kapatarak sefere çıkmadı. Eylem dolayısıyla sabahın erken saatlerinde duraklarda yoğunluk oluşurken, işe ve okula yetişmeye çalışan İstanbullular saatlerce otobüs beklemek zorunda kaldı. Duraklara yanaşan İETT'ye ait otobüsler ise tıklım tıklım dolarken, vatandaşların çoğu otobüse binemedi. Özel halk otobüslerinin sefere çıkmaması nedeniyle vatandaşlar dolmuş, minibüs, taksi ve özel araç gibi alternatiflere yönelmek zorunda kaldı. Yoğunluk dolayısıyla taksi duraklarının telefonları kilitlendi. İBB'nin sefer takip programı "Otobüsüm Nerede?" uygulamasında ise yoğunluk nedeniyle hat bazlı otobüs sefer saatleri ile otobüslerin duraklara geliş verisinin kullanılamadığı görüldü.

EYLEM YAKLAŞIK 6 SAAT SÜRDÜ

Bu arada Özel Halk Otobüsleri'nin eylemi, İBB ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanması üzerine öğle saatlerinde son buldu. Yaklaşık 6 saat süren eylem süresince otobüs garajlarında tutulan İETT Özel Halk Otobüsleri tekrar sefere çıktı. Ancak anlaşma sonrası şoför esnafı arasında kısa süreli gergin anlar yaşandı. İETT'den yapılan açıklamada, 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabık kalındığı belirtildi. Öte yandan bu yılki bütçesi 60 milyar 800 milyon lira olan İETT'nin, borç batağına saplandığı belirtildi. 2024 yıl sonu itibarı ile kurumun borcu 24 milyar 326 milyon 820 bin liraya ulaştı. Bu nedenle İETT'nin yasal borçlanma sınırını da 6 milyar 836 milyon 870 bin 472 lira aştığı vurgulandı.

BAKIM ONARIM İHALELERİ PEŞKEŞ ÇEKİLDİ

İETT tarafından 2024 yılında yapılan otobüs bakım ve onarım ihalelerinde ise aslan payının CHP Genel Başkanı Özgür Karabat'ın Mali Müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verdiği rapora yansıdı. Rapora yansıyan detaylarda otobüs bakım ve onarım için 16 ihale yapıldığı belirtildi.