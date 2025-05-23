Niğde’de baraj sularında kaybolan 13 Yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Niğde'de serinlemek amacıyla baraj sularına giren iki çocuktan biri olan 13 yaşındaki F.K. bir anda gözden kayboldu. Arkadaşı ise kendini kurtarmayı başardı.

Suda boğulmaktan son anda kurtulan diğer çocuk ise durumu ailesine ve çevredekilere haber verdi. Olay yerine gündüz AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi . Yapılan ilk aramalardan netice alınamayınca bölgeye Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı beş kişilik polis dalgıç ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis dalgıç ekibi baraj suyuna dalarak 4 dakika içerisinde suda kaybolan 13 yaşındaki F.K nın cansız bedenine ulaşarak sudan çıkarttı.

F.K nın cansız bedeni otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.