O cep telefonu incelemede

Yolsuzluktan tutuklanınca İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargıdan kaçırdığı cep telefonu, polisin bir eve düzenlediği operasyonda ele geçirilmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bunun üzerine "5 yıldır kullanılmayan bir cihazı delil diye sunuyorlar. İçinde hiçbir bilgi yok. Algı operasyonu için kullanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Ancak gizlenen telefondan, yolsuzluk operasyonu tarihi olan 19 Mart'ta ekran görüntüsü alındığı ortaya çıktı. Operasyon öncesi sim kartı çıkarıldığı belirlenen telefondaki bilgilerin incelenmesi için uzmanlar görevlendirildi.