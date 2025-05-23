Özgür Özel’in Fatih Belediyesi ile ilgili ithamlarına Ergün Turan’dan cevap!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda Ahmet Özer'in yargılandığı davanın duruşmasına katılıp Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret ettikten sonra Fatih Belediyesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Genel Başkanı Özgür Özel, "Önümüzdeki Salı, Sayıştay'ın 'İşlem yapın' deyip, bunların yapmadığı İstanbul'daki belediyeleri teker teker kanıtlarıyla açıklayacağım. Salı'ya kadar AK Partili belediyelere operasyon yaparsa, Fatih Belediyesi'nden başlayacağım. Üç yıldır, iki yıldır bunlara operasyon yapılması gerektiği halde beklettiğiniz dosyaları haftaya Salı açıklayacağım. Bak yine benim tavsiyem. Belediye Başkanını çağır gelsin. Öyle evine gitme, çoluğunu çocuğunu ürkütme, korkutma. Çağır, ifadesini al, orada ismi geçen herkesi gözaltına al. Getir, hadi bakalım bir gün şurada onları tutuklu yatır göreyim. Fatih'ten başlıyoruz. Açık oynuyoruz Akın Bey. Fatih Belediyesi'nin Sayıştay raporları elimde. Üç senedir söylüyorum bir şey yapılmıyor denilen raporlar elimde. Fatih Belediyesi'ni alıyor musun, almıyor musun göreyim. " dedi.

ERGÜN TURAN , "FATİH BELEDİYESİ İLE İLGİLİ ELİNDE NE VARSA HEMEN AÇIKLASIN , SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNSUN BİZDE ÖĞRENELİM"

Fatih Belediye Başkanımız M. Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Fatih Belediyesine yönelik yaptığı açıklamaya cevap olarak Belediye Başkanlık binasında açıklama yaptı. Ergün Turan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayaküstü ithamlarda bulunmak yerine hemen Fatih Belediyesi ile ilgili elinde ne varsa hemen açıklasın gidip savcılığa suç duyurusunda bulunsun. Fatih Belediyesinde 3 bin insan çalışıyor. Ayaküstü Ak Parti Belediyelerle ilgili ithamlarda bulunmak yerine elinde belgeleri varsa açıklasın. Ayaküstü ne konuştuğunu bilmeden Kurum ve insanları suçlamalarla itham etmek siyasete yakışmıyor. Kurum ve insanları karalamak bu kadar basit değil. CHP belediyeleri ile ilgili bir sürü itiraflar var. Belgeler olmadan açıklanmıyor. Eğer Fatih Belediyesi ile ilgili suçlayıcı belge varsa zaman kaybetmeden bugün hemen suç duyurusunda bulunsun.Bizde merak ediyoruz. Acaba hangi ithamlarda bulunuyor diye . Bu büyük yolsuzluk neymiş bilelim. Türk siyasetinde bir partinin genel başkanına bir belediye başkanı olarak benim siyaset hayatım ondan daha fazla olmasına rağmen bir şeyler söylemiyorum. Salı gününü beklemesin hemen açıklasın da bizlerde bilelim" dedi.