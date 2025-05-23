Parayı şaibeli kurultaya, konsere harcadınız, otobüse para kalmadı

HALK otobüslerinin kontak kapatmasıyla yolda kalan vatandaşlar sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Paralar kurultay çalışmaları ve konserlere gidince otobüslere para kalmadı tabii, insanlar bu paraları İETT'ye peşin ödediler...

İnisiyatifimiz dışında gelişen nedenler açıklamasıyla ikna olmuyoruz. Özel Halk Otobüsleri 1 aydır grev uyarısı yapıyor, siz ise hâlâ sürpriz olmuş gibi davranıyorsunuz.

İstanbul halkının yarısı, hizmet edene değil, hizmeti aksatana oy verdi. Amaç neydi? Erdoğan'ı cezalandırmak...

İETT uzun uzun hikaye anlatmış. Ben size özetleyeyim: Adamların parasını ödemedik, çalışmıyorlar. İşe zıplayarak gidin.

Sonuç ortada ve şimdi kimin cezalandırıldığını hep birlikte üzülerek izliyoruz. İdeolojik saplantılarınız uğruna yazık ediyorsunuz, hem kendinize hem de İstanbul'a..."

Bizden peşin alıyorsunuz, otobüslere niye ödeme yapmayıp bizi sabah sabah duraklarda bekletiyorsunuz? 27'sinde de metrolar greve gidecekmiş. Rezillik...

Semih KARA / SABAH