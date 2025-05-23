SON DAKİKA! İBB’ye 4. dalga operasyon: Çok sayıda isim gözaltında

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dördüncü dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü ve özel kalemi de var.

İŞTE O İSİMLER!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. İBB'ye bağlı olan İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin aralarında Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbülü, Nezahat Kurt ve Mustafa Akın isimli şüphelilerin de yer aldığı toplamda 49 kişi hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldığı ifade edildi.