SON DAKİKA | Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte merak edilen karar

Son dakika haberi: Kurban Bayramı tatili ile ilgili merakla beklenen karar geldi. Kurban Bayramı tatilinin uzatılmadığı açıklandı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

NORMAL MESAİ 10 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecek.