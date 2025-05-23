Terör örgütünde çözülme sürüyor

Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında hem hudut güvenliği hem de terörle mücadele faaliyetlerine yönelik güncel veriler paylaşıldı. Son 1 haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıklayan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir" dedi.

HUDUTLARDA SIFIR TOLERANS

Hudutlardaki üst seviye denetimlere de dikkat çekilerek, "Hudutlarımızda hafta boyunca 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 179 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1.443 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 33 bin 627'ye ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL İLE ÇATIŞMASIZLIK

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MSB kaynakları ise "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda, teknik görüşmeler muhataplarımız ile koordineli devam etmektedir. Bu konuda resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir" dedi.