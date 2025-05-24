Ankara’da dijital varlık zirvesi yapıldı

Açılış konuşmalarında Dijital Varlık Yönetimi ve Finans Uzmanları Derneği kurucusu Özlem Dallı derneğin amacı ve vizyonundan bahsederek sektörlere ve ülkeye dijital varlıklar konusunda rehberlik hizmeti sunmak istediklerinden söz etti.

Yine açılışta bir konuşma yapan Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör gelişen dünyada dijital varlıkların ve yapay zeka uygulamalarının önemi ve sermaye piyasalarının durumu, takibi ve regülasyonu konusundaki çalışmalardan bahsetti.