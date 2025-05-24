Ankara’da dijital varlık zirvesi yapıldı

Açılış konuşmalarında Dijital Varlık Yönetimi ve Finans Uzmanları Derneği kurucusu Özlem Dallı derneğin amacı ve vizyonundan bahsederek sektörlere ve ülkeye dijital varlıklar konusunda rehberlik hizmeti sunmak istediklerinden söz etti.
Yine açılışta bir konuşma yapan Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör gelişen dünyada dijital varlıkların ve yapay zeka uygulamalarının önemi ve sermaye piyasalarının durumu, takibi ve regülasyonu konusundaki çalışmalardan bahsetti.
Açılış oturumunda ise panelistler, mevcutta temsil ettikleri sektörlere dair dijital varlıkların kullanımı, korunması, iş alanlarına entegresi, dünya örnekleri, risk alanları konularında açıklayıcı bilgiler verdi.
Dijital varlıkların ve yapay zeka uygulamalarının seçilmiş olan 6 sektöre dair (eğitim, sağlık, siber güvenlik, finans, hukuk, sosyal inovasyon ve sosyal etki) kullanım alanlarının riskleri, fırsatları, çözüm önerileri, uygulama ve vaka örnekleri üzerine oluşturulmuş çalıştay masaları vasıtası ile derinlemesine tartışıldı.