Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan 'Bir şiir bir hayat canım İstanbul' programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Göz bebeğimiz İstanbul'u muhabbetle selamlıyorum. Hemşerilerimin her birine en derin sevgilerimi sunuyorum. İstanbul'un bu müstesna kubbesinin altında ülkemizin ve yurdumuzun dört bir yanındaki kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Bu önemli etkinliğin özellikle de düzenlenmesinde ülkemiz ve kültür sanat camiamız için fikir ve edebiyat dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. Sergiyi ziyaret eden arkadaşlarımız hem üstat Necip Fazıl Kısakürek'ın eserlerini hem de Mehmet Kısakürek'in anılarını yapay zeka ile duyabilecek.