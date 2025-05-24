Bilal Erdoğan: “Geleceğin parlak fikir insanlarını da yetiştirebilen bir kurum olmayı hedefliyoruz”

Her yıl çeşitli konukları ağırlayan İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen İbn Haldun Akademi kapanış proğramında yine önemli isimleri ağırladı. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı kapanış proğramına Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın, , Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İbn Haldun Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan katıldı. İbrahim Kalın, "Geliştiren Kültür ve İklim" temasıyla düzenlenen ve odağını "kültürel iklim" meselelerine çeviren İbn Haldun Akademi'nin '25 programının da Kapanış Dersi'ni verdi. İBN Haldun Üniversitesi'nde İbn Haldun Akademi'nin kapanış töreni töreni Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
'AŞIRI DÜNYEVİLEŞMİŞ KAPİTALİST BİR SİSTEMİN OLUMSUZLUKLARINI EN ÜST DÜZEYDE GÖRÜYORUZ'
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz İbn-i Aldun Akademi programımıza hepiniz hoş geldiniz. MİT Başkanımız İbrahim Bey de, Valimiz de belli tamlamalara işaret etti. Ben sadece altını çizeyim. Gerçekten değişen ve hızlı değişen bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Çatışmalar, savaşlar, ekonomik rekabetler, tarifeler, gümrük vergilerinin inip çıkmasını hep beraber görüyoruz. Bu değişimin hızını )))altlara dönemiş herhalden??)) bir tanesi hem teknoloji hem de yapay zekanın üretim süreçlerine, eğitim süreçlerine ve zaten dijital dünyayı uzun bir süredir yaşıyorduk. Onun üzerine eklenmesiyle değişimin hızı çok daha artmış bir şekilde. Ve bu hem siyasal olarak hem ekonomik olarak hem de kurumsal düzeyde farklı kırılmaları gözümüzün önüne getiriyor. Açıkça görüyoruz ki, çok kutuplu bir dünyanın inşa edildiğine gözlerimizle şahitlik ediyoruz. Tabii ki Batı hegemonyasında geçen 200 yılın eleştiri konularını da artık açık bir şekilde görebiliyoruz. Aşırı dünyevileşmiş kapitalist bir sistemin olumsuzluklarını en üst düzeyde görüyoruz" dedi.
'GELECEĞİN PARLAK FİKİR İNSANLARINI DA YETİŞTİREBİLEN BİR KURUM OLMAYI HEDEFLİYORUZ'
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli heyeti başkan vekili Bilal Erdoğan, "Bu senenin aile yılı olarak ilan edilmesi, hatta bu hafta aile on yılı olarak bir açılımın yapılmış olması yaşadığımız demografik çöküşle tek başına ilgili değil. Gerçekten ailenin bu kültür aktarımı konusunda nedenli, önemli olduğunun da konuşulması lazım. Tabii ki demografik çöküş tehdidinin ülkemizin geleceğiyle ilgili ne kadar kritik önemde olduğu bu işin başka bir tarafı. Bunların hepsinin konuşulması lazım. Biz İbni Haldun Akademi olarak her sene farklı bir gündemi değerlendiriyoruz. Estetiği konuştuk, seyreltilmiş zamanları konuştuk. Şimdi kültürü konuşmuş olduk.
Gerçekten İbni Haldun Üniversitesi'nin Sosyal Bilimlerde, Türkiye'nin en önemli mükemmeliyet merkezlerinden bir tanesi olması hedefimizde. Bu akademik çalışmamızın da ciddi önemi var. Çünkü üniversitemiz bünyesinde olmayan akademisyen ve akademisyen namzetlerinin üniversitemizin sunduğu araştırma imkanlarını, üniversitemizin başarmaya çalıştığı ekosistemi anlamasına, tanımasına ihtiyacımız var. Onun için burası sadece güzel bir kampüsten ibaret değil. İbn Haldun Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler alanında konu merkezli bölge çalışmaları alanında olsun, toplumun karşı karşıya olduğu meselelerle ilgili olsun çalışma grupları oluşturması lazım. Ülkemizin parlak fikir insanlarının bir araya geldiği ve geleceğin parlak fikir insanlarını da yetiştirebilen bir kurum olmayı hedefliyoruz" dedi. İbn Haldun Akademi '25 Teşvik ve Tema Ödülleri de sahiplerini buldu.