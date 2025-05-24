Bilal Erdoğan: “Geleceğin parlak fikir insanlarını da yetiştirebilen bir kurum olmayı hedefliyoruz”

'AŞIRI DÜNYEVİLEŞMİŞ KAPİTALİST BİR SİSTEMİN OLUMSUZLUKLARINI EN ÜST DÜZEYDE GÖRÜYORUZ'

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz İbn-i Aldun Akademi programımıza hepiniz hoş geldiniz. MİT Başkanımız İbrahim Bey de, Valimiz de belli tamlamalara işaret etti. Ben sadece altını çizeyim. Gerçekten değişen ve hızlı değişen bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Çatışmalar, savaşlar, ekonomik rekabetler, tarifeler, gümrük vergilerinin inip çıkmasını hep beraber görüyoruz. Bu değişimin hızını )))altlara dönemiş herhalden??)) bir tanesi hem teknoloji hem de yapay zekanın üretim süreçlerine, eğitim süreçlerine ve zaten dijital dünyayı uzun bir süredir yaşıyorduk. Onun üzerine eklenmesiyle değişimin hızı çok daha artmış bir şekilde. Ve bu hem siyasal olarak hem ekonomik olarak hem de kurumsal düzeyde farklı kırılmaları gözümüzün önüne getiriyor. Açıkça görüyoruz ki, çok kutuplu bir dünyanın inşa edildiğine gözlerimizle şahitlik ediyoruz. Tabii ki Batı hegemonyasında geçen 200 yılın eleştiri konularını da artık açık bir şekilde görebiliyoruz. Aşırı dünyevileşmiş kapitalist bir sistemin olumsuzluklarını en üst düzeyde görüyoruz" dedi.