Caydırıcı cezalar geliyor... Trafikte kurallara uymayanın canı yanacak

Trafik güvenliğini doğrudan tehdit eden davranışlara yönelik yaptırımların caydırıcılığını artırmak, karşılaşılan aksaklıkları gidermek amacıyla Karayolları Trafik Kanununda değişikliğe gidildi. Düğün, asker uğurlama gibi kutlamalarda oluşturulan konvoylar nedeniyle meydana gelen sorunlar ortadan kalkacak. İşte öne çıkan maddeler:

ISRARLI TAKİBE 180 BİN LİRA: Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inene 180 bin TL idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 60 gün süre ile trafikten men edilecek.

OLAY YERİNİ TERK EDENE 3 YIL: Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, izin almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

CEP TELEFONU KULLANANA 20 BİN TL: Seyir hâlinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira, kuralı 2 defa ihlal edenlere 10 bin TL ceza uygulanacak.

ŞERİT İHLALİNE AĞIR YAPTIRIM: Ters istikamete giren, makas atan, konvoy yapan, diğer araçların geçişini zorlaştıracak keyfi hareketlerle neden olanlara 90 bin lira ceza verilecek.

EHLİYETSİZ ARAÇ SÜRENE 40 BİN TL: Ehliyeti olmadan motorlu araçları kullananlara 40 bin TL, sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbirden geri alındığı halde araçları kullananlara 200 bin TL idari para cezası verilecek.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN YANDI: Aracını plakasız kullanan sürücüye 46 bin TL idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlalinin cezası 108 TL'den 5 bin TL'ye çıkarılacak.

UYUŞTURUCU İLE ARAÇ KULLANANIN EHLİYETİ İPTAL: Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ehliyetleri iptal edilecek.

DUR İHTARINA UYMAYANA 200 BİN TL: Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde uyarı ve işaretlere rağmen dur ikazına uymayanlara 200 bin TL idari para cezası uygulanacak.