Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrükçü İshak Ağa Camii’ni ibadete açtı: Boğaz’ın gerdanına inci gibi kondu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını restorasyonu tamamlanan İstanbul Sarıyer Gümrükçü İshak Ağa Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Devlet-i Aliyye'de gümrük eminliği başta olmak üzere pek çok farklı vazifede bulunan ve camimizin de banisi olan merhum İshak Ağa'yı, burada rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Sırtını iki asırlık maziye yaslayan bu kıymetli ibadethanenin yapımında emeği geçen tüm büyüklerimizi, camimizin tüm hamilerini aynı şekilde minnetle anıyorum. Yaşadığı dönemde dördü Beykoz'da, biri ise burada olmak üzere beş adet çeşmeyi İstanbulluların istifadesine sunan merhum İshak Ağa, Boğaz'ın gerdanına bir inci gibi kondurduğu bu güzel camiyi de milletimize kazandırmıştır. Aslına uygun olarak inşa ve restore edilen Gümrükçü İshak Ağa Camii'miz, 304 metrekare kapalı alana sahiptir.

290 KİŞİ İBADET EDEBİLECEK

Kökhane mescit olarak düzenlenen camimizde, 120'si alt katta, 170'i üst katta olmak üzere aynı anda 290 kişi ibadet edebilecektir. Uzun ve titiz bir çalışmanın eseri olarak yeniden hizmete sunulan Gümrükçü İshak Ağa Camii'mizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere, caminin yapımında görev alan yüklenici firmamıza; işçi, mimar ve mühendislerimize, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."



CAMİNİN TARİHÇESİNE IŞIK TUTAN RESTORASYON

I. MAHMUD döneminde Gümrük Emini görevinde bulunan Gümrükçü İshak Ağa tarafından yaptırılan cami, 1742 yılında inşa edildi. Banisi Gümrük Emini Seyyid İshak Ağa Bin Mehmed Ağa olan bu tarihi yapı, yüzyıllardır ayakta kalan nadir Osmanlı eserlerinden biri olarak biliniyor. Duvarları tuğla, döşemesi ahşap olan caminin çatısı beşik çatıyla örtülü. Yeniden inşa sürecinde bu mimari özelliklere sadık kalındı. Cami; dik çatısı, ahşap kepenkli pencereleri ve sade cephe düzeniyle klasik Osmanlı şehir camilerinin mimari çizgilerini günümüze taşıyor. Restorasyon çalışmaları kapsamında, camide iç ve dış aydınlatma imalatları yapılırken, çevre duvarları moloz taş malzemeden örüldü ve üzerlerine demir korkuluklar uygulandı. Minareye paratoner yerleştirilerek topraklama işlemi de tamamlandı.