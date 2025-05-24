Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu’nda konuştu: Doğum hızımız felaket noktasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 'Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi' temasıyla Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "26 ülkeden aileden sorumlu bakanların iştirak ettiği bu toplantı, devlet olarak aile müessesesine verdiğimiz önemin en somut işaretidir. Aile, yerine başka bir kurumun, ilişkinin ya da bağın ikame edilemeyeceği derecede mühim, değerlidir, kutsaldır. Kadın ve erkekten oluşan aile kurumu, insan neslinin devamı için de vazgeçilmez bir role sahiptir. Geçtiğimiz aylarda TÜİK'in açıkladığı veriler, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditleri açıkça ortaya koymuştur. Türkiye'nin doğurganlık hızı, tarihinde ilk kez 1.48 seviyesine gerilemiştir. Bu bir felakettir. Bu rakam, nüfus yenilenme eşiği olan 2.1'in çok altındadır. İster iktidarda, ister muhalefette olsun; hiç kimse bu tabloya kayıtsız kalamaz.

Ülkemizde doğum hızının düşmesinin sebebi, asla sadece ekonomide yaşanan dönemsel sorunlar değildir. Tam tersine, kişi başına düşen gelirin bugünkü seviyenin beşte biri olduğu dönemlerde, doğurganlık hızımız yaklaşık iki kat daha fazlaydı. Yıllar içinde refah seviyesi yükseldikçe, birçok sebepten ötürü doğurganlık hızımızda düşüş başladı. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum da değildir. Dünyanın pek çok ülkesinde benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Karşı karşıya olduğumuz bu tablo yalnızca bir istatistik değil, bizleri harekete geçmeye çağıran açık bir ikazdır.

EN AZ 3 ÇOCUK OLMALI

Son dönemde, nüfusumuzu artıracak, evliliği teşvik edecek adımları devreye alıyoruz. En az üç çocuk çağrımıza uygun şekilde evlat sahibi olmayı özendirecek çok önemli politikaları hayata geçiriyoruz.

KONUK BAKANLARLA SERGİ ZİYARETİ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile Forumu'nun kapanış programına katılarak standları ziyaret etti. Konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, Türkiye'yi ziyaret eden farklı ülkelerin aileden sorumlu bakanları ile "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergiyi ziyaret ettiklerini belirten Emine Erdoğan, " İnanıyorum ki burada kurulan bağlar ve paylaşılan fikirler, ülkelerimizde aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır" ifadesini kullandı. Bu arada, Emine Erdoğan, "Esvatini Ana Kraliçesi" olarak anılan Esvatini Kralı III. Mswati'nin annesi Ntfombi Tfwala ile bir araya geldi.