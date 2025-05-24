Dijital bağımlılık aile bağlarını zedeliyor

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, Aile Forumu'nda düzenlenen "Ekranlar Çağında Aile Olmak" panelinde yaptığı konuşmada dijital çağın aileleri benzersiz dönüm noktasına sürüklediğini belirtti. Albayrak, "Aile kurumundan eğitime, sosyalleşmeye, iş hayatından kültürel etkileşime ve aktarıma kadar, geleneksel olarak aile merkezli yönetilen pek çok yaşamsal sürecin artık dijital alanda icra edildiğine şahitlik ediyoruz" dedi. Dünya genelinde internete bağlandığının arttığını ve TÜİK verilerine göre 6-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 91,3'ü aktif internet kullanıcısı olduğunu belirten Albayrak, dijital bağımlılık nedeniyle eşler arasında zedelenen bağa dikkat çekerek, "Ebeveynler yalnızca çocuklarından değil, bu süreçte çoğu zaman birbirlerinden de kopuyorlar. Sosyal medya platformlarında geçirilen süreler, hem eşler arasında hem ebeveyn ve çocuklar arasında göz temasını azaltıyor, aile içi sohbetlerin ve paylaşımların azalmasına yol açıyor" diye konuştu.