Fatih Belediye Başkanı’ndan, CHP lideri Özel’in ithamlarına sert tepki: Elinde ne varsa hemen açıkla

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyelerine yönelik ifadelerine basın açıklamasıyla karşılık verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutukluları ziyaret eden Özel, AK Parti'li belediyelerde yolsuzluk iddiasında bulunarak, bu iddialara ilişkin açıklamalarına salı günü Fatih Belediyesi'nden başlayacağını söyledi. Fatih Belediyesi'nde, Sayıştay raporlarında sorun olduğu imajı yaratıldığını belirten Turan, şu ifadeleri kullandı:

HADDİNİ BİLDİRMEM GEREKİYOR

"Benim yaklaşık 25 yıllık siyasi geçmişim var. Bir genel başkana cevap vermek, bir belediye başkanının işi değildir ama bir genel başkan böylesine bir cümle kullandıysa ona da bu konuda haddini bildirmem gerekiyor.

Şimdi bakın burada söylemem gereken hadise şu, CHP Genel Başkanı, AK Parti'li belediyelerle ilgili elinde herhangi bir belge, bilgi, duyum, Sayıştay raporu, suç belgesi var diyor ise ahlaken ve vicdanen 'Bunu salı günü açıklayacağım' demesi yanlış."

3 BİN İNSAN ÇALIŞIYOR

"Siz Fatih Belediyesiyle ilgili ayak üstünden cezaevi çıkışında bir belgeyle de değil, işte AK Parti'nin belediyelerinde birtakım şeyler var diyorsunuz. 'İfşalara Fatih Belediyesi'nden başlayacağım' diyorsunuz.

Ben de bunu açıklıkla söylüyorum, hemen bugün açıklayın. 3 bin insanın çalıştığı belediyeye bu şekilde bir söylemde bulunmak olmaz. Şimdi bunu hemen açıklamak zorunda." CHP lideri Özel'in yaptığı açıklamalarla belediye çalışanları ve ailelerini zor duruma soktuğunu belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhataplarımızın gerçek adalet, hak, hukuk, iyi ve kötü ayrışması arayışında olmadıkları açıkça ortadadır.

İnsanların aileleriyle alakalı, kurumlarla ilgili adalet çağrıları yapan kişilerin, ayaküstü yaptıkları açıklamalar ile binlerce insanın çalıştığı bir kurumla alakalı ithamlarda bulunması, 'Salı günü de bunu açıklayacağım' demesi de çok ahlaki olmayan bir durumdur.

İşte onun için bunu bugün açıklamasını talep ediyorum. Eğer varsa bir şey bugün açıklasın. Ben de hangi açıklamayı yaparsa yapsın buradayım, onlara da cevap vereceğim.

İçimden daha çok şeyler söylemek geliyor ama bir belediye başkanıyım, bir belediye başkanı olarak bu düzeye geçmek istemiyorum.

Dört tane evladım, onurum şerefim için yaşıyorum. Herkes bunlar için yaşıyor. Onlar için bu durum nasıl tabi, bilmiyorum."