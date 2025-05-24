İspanya Başbakanı Sanchez’i kabul etti

Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmaların sürdüğünü, iki ülkenin savunma sanayi ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. İspanya'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını kaydetti. Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefinde sapma olmadığını, sürecin canlandırılması için AB'den yapıcı adım beklendiğini dile getiren Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerine devam ettiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında İstanbul'daki görüşmelerde ele alınan konuları güven artırıcı önemli bir adım olarak gördüğünü, savaşın bitirilmesi için ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti. AA