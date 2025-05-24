SON DAKİKA | Köprüdeki İmamoğlu pankartlı provokasyona soruşturma

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından savcılık tarafından 24 Mart'ta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, İstanbul geneline asılan, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 6 belediye başkanına ait propaganda mahiyetindeki afis ve pankartların, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte olduğu belirtildi. Savcılık, afişlerin kaldırılmasına ve yasaklanmasını karar vermişti.

KÖPRÜYE PANKART ASTILAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı astı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o pankartın kaldırıldığını ve adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık,"24.05.2025 günü saat 19.59 sıralarında X isimli platform üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut TANAL ve beraberindeki kişilerle pankart asıldığı bilgisi üzerine olay yerine ivedi şekilde gidilmiş, köprünün ayaklarında asılı bulunan takriben 11*7 metre boyutunda olup üzerinde Ekrem İmamoğlunun resmi ile birlikte "FREE İMAMOĞLU" ibaresinin yazılı olduğu pankarta el konulmuştur." açıklamasında bulundu

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar sonucunda pankart asan 6 şahsın;

1. CHP Milletvekili Mahmut TANAL

2. CHP Milletvekili Suat ÖZÇAĞDAŞ

3. CHP Milletvekili Ali GÖKÇEK

4. CHP Milletvekili İlhami ÖZCAN AYGUN

5. CHP Milletvekili Ahmet BARAN YAZGAN

6. CHP Milletvekili Nimet ÖZDEMİR

isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir."