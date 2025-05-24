Mansur Yavaş’ın karton bardak skandalı! Rakamlarla büyük hırsızlık ortaya serildi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki belediyede büyük yolsuzluk skandalının yankıları sürüyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB'nin 400 milyon liralık karton bardak ve 600 ton çöp torbası alımı üzerinden kamu kaynaklarını nasıl israf ettiğini ve yolsuzluk yaptığını belgelerle ortaya koydu.
Belediyenin yaptığı açıklamaların gerçekle bağdaşmadığını ortaya koyan Gökçek, ABB yönetiminin halkı yanıltmaya çalıştığını söyledi. "Bu soygun çok açık ve net" diyen Gökçek, rakamların, koli ve tır kapasitelerinin gerçekte taşınabilecek miktarlarla örtüşmediğini vurguladı.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karton bardak ve çöp poşeti ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını tır ve koli hesabı yaparak savundu.
"MANSUR BEY, '108 TIRLIK MALZEME 5 TIRA SIĞDI' DİYORSA ORTADA BÜYÜK BİR HIRSIZLIK VAR DEMEKTİR "
Basın toplantısı düzenleyen Osman Gökçek, Mansur Yavaş'ın 140 milyon karton bardağın sadece 5 tırla taşındığı yönündeki açıklamasını açıkça "hırsızlık" olarak niteledi. Gökçek'in açıklamaları şu şekilde:
"Mansur Bey, 140 milyon adet karton bardağın 5 tırla taşındığını söyledi. Oysa bu sayı 47 bin koliye denk geliyor. Görünen o ki, her tırın üstünde 4 kapak var ve her kapağın taşıma kapasitesi 150 koli. Bu da toplamda 600 koli ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 140 milyon bardak için sadece 5 tır kullandığını iddia etmesi imkânsızdır. Eğer 108 tırlık malzemeyi 5 tıra sığdırdıklarını söylüyorlarsa ortada büyük bir hırsızlık var demektir. 47 bin koli nerede, 3 bin koli nerede? Bunu açıklamaları mümkün değil."
"İRSALİYE RAPORLARI VE TIR PLAKALARI NEREDE?"
Gökçek, skandalın sadece koli hesaplarıyla sınırlı olmadığını, taşımayı gerçekleştiren tırların irsaliye raporlarının ve plakalarının da ortada olmadığını söyledi. Malzemelerin hangi depolara, kimler tarafından, nasıl teslim edildiği konusunda hiçbir bilgi paylaşılmadığını vurguladı:
"İrsaliye raporları nerede? Tır plakaları nerede? Bu araçlar hangi depolara ve nasıl teslim edildi? Tekrar söylüyorum, eğer bu tırlar yoksa bu ortada açık bir soygun demektir. Çünkü fiziki olarak bu malların 5 tırla taşınması mümkün değil. Kalan malzemeler nerede? Bunun açıklanması şart."
Gökçek, bu sürecin şüphelerle dolu olduğunu belirterek, konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.