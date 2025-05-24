Mansur Yavaş’ın karton bardak skandalı! Rakamlarla büyük hırsızlık ortaya serildi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki belediyede büyük yolsuzluk skandalının yankıları sürüyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, ABB'nin 400 milyon liralık karton bardak ve 600 ton çöp torbası alımı üzerinden kamu kaynaklarını nasıl israf ettiğini ve yolsuzluk yaptığını belgelerle ortaya koydu.

Belediyenin yaptığı açıklamaların gerçekle bağdaşmadığını ortaya koyan Gökçek, ABB yönetiminin halkı yanıltmaya çalıştığını söyledi. "Bu soygun çok açık ve net" diyen Gökçek, rakamların, koli ve tır kapasitelerinin gerçekte taşınabilecek miktarlarla örtüşmediğini vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karton bardak ve çöp poşeti ihalelerinde usulsüzlük yapıldığını tır ve koli hesabı yaparak savundu.