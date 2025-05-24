Talimat mart ayında verilmiş

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından savcılık tarafından 24 Mart'ta İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdiği ortaya çıktı. Yazıda, İstanbul geneline asılan, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 6 belediye başkanına ait propaganda mahiyetindeki afis ve pankartların, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici nitelikte olduğu belirtildi. Savcılık, afişlerin kaldırılmasına ve yasaklanmasını karar verdi. Afiş ve pankartları yasaklananlar arasında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de bulunuyor.