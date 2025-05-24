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Giriş Tarihi: 24.5.2025 14:20

Ukrayna ve Rusya Dolmabahçe’de anlaşmıştı... Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen yeni esir takası kapsamında karşılıklı 307 esir serbest bırakıldı.

DHA
Ukrayna ve Rusya Dolmabahçe’de anlaşmıştı... Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası

İstanbul'da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde, tarafların savaş sırasında esir alınan Rus ve Ukraynalıların bir bölümünü takas etmeyi kabul etmesi, uzun süre sonra iki ülkenin mutabakat sağladığı ilk konu olmuştu.

307 ESİRİN TAKAS EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'da geçen hafta yapılan müzakerelerde varılan anlaşma uyarınca iki ülke arasında yeni esir takasında karşılıklı 307 esirin takas edildiği bildirildi.

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Ukrayna ve Rusya Dolmabahçe’de anlaşmıştı... Rusya ve Ukrayna arasında yeni esir takası
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