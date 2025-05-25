Adımı kullandılar para aktardılar

Tarihçi Yazar Murat Bardakçı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde aralarında kendisinin de bulunduğu 17 yazarın katıldığı iddia edilen söyleşi ihalesine, SABAH'ın manşet haberini referans göstererek tepki gösterdi. Hayali söyleşinin ilk kez 2020'de Muhammed Uzun'un SABAH'ta çıkan haberiyle gündeme geldiğini hatırlatan Murat Bardakçı, "Kısaca söyleyeyim:

Şimdiye kadar böyle hiçbir etkinliğe katılmadım." dedi. Gazeteci, tarihçi ve televizyon programcısı Murat Bardakçı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk yapanlara yönelik soruşturmada kendisinin de "zarar gören taraf" olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adının kullanılarak bir şirkete para aktarıldığını ifade etti.

SABAH GÜNDEME GETİRDİ

Murat Bardakçı, aralarında kendisinin de bulunduğu 17 yazara ait bu hayalî söyleşiler meselesinin ilk defa 2020'de, Muhammed Uzun'un SABAH gazetesinde çıkan haberi ile gündeme geldiğini hatırlatarak "Kısaca söyleyeyim: Şimdiye kadar böyle hiçbir etkinliğe katılmadım!" ifadelerini kullandı.

MANİDAR YAZI

Ekrem İmamoğlu'nun, söyleşi ile ilgili savcının sorduğu soruya 'Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.' dediğini hatırlatan Bardakçı, "Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlendiği iddia edilen ama tamamen hayalî olan program için 1 milyon liraya yakın paranın ödenmesinin hesabını, belediyenin o zamanki başkanına sormak tabii ki hatadır. Cumhuriyet Savcılığı'nın bu konu hakkında asıl sorumluların yani Hartum, Tokyo, Mumbai, Kinşasa vesaire gibi şehirlerin belediye başkanlarının ifadesine başvurması gerekir." sözleriyle eleştirdi. SABAH