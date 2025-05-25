Atıklar kayıp değil kazanç olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık hareketi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Sıfır Atık, sadece bir çevre hareketi değil; bu topraklara duyduğumuz vefanın, geleceğe olan borcumuzun adıdır. Şimdi bu büyük yürüyüş, Depozito Yönetim Sistemi ile yeni bir anlam kazanıyor. Ne mutlu ki atıklar artık kayıp değil kazanç, yük değil değer olacak. Ekonomiye can, çevreye nefes katacak. Bu önemli adımın ülkemize, milletimize ve yarınlarımıza hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi. Depozito Yönetim Sistemi, ambalaj atıklarını hem çevreye hem de ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.