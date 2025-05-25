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Giriş Tarihi: 25.5.2025 12:05 Son Güncelleme: 25.5.2025 12:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek. Görüşme, İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleler ve uluslararası konular ele alınacak.

İHA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'i kabul edecek. Kabulde, Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri çeşitli veçheleriyle değerlendirilecek. Görüşmede ayrıca iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı şubat ayında düzenlenmiş olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçleri gözden geçirilecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ve uluslararası konular da ele alınacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i kabul edecek
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