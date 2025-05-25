Değerlerimizi hatırlatan şölen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 7'ncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki festivalde Erdoğan, yöresel oyunları izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, Karabağ'dan gelen gösteri ekibinin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı.

AİLE OBASINI ZİYARET ETTİ

Erdoğan daha sonra "2025 Aile Yılı" kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan Aile Obası'nı da ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.

Emine Erdoğan, geleneksel motiflerle süslenmiş yöresel kıyafetiyle dikkat çekerken, çocukların etkinliklerine katıldı ve aile bireyleriyle sohbet etti. Aile Obası'nda yer alan geleneksel oyun alanlarını ve sanat atölyelerini gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi, özel gereksinimli bireylerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2025 Aile Yılı kapsamında 'Gelenek Ailede Başlar' mesajıyla bir ilk olarak kurulan Aile Obası'nı ziyaret ettik. Burada ailelerin çocuklarıyla birlikte kültürel etkinliklere eşlik etmesi memnuniyet verici. Sıfır Atık Vakfımızın çadırında ise atıkları sanata dönüştüren gençlerimizle buluşarak, çevreye duyarlı atölyelerde ürettikleri ürünleri inceledim. Bizi biz yapan değerleri ve aile olmanın anlamını yeniden hatırlatan bu uluslararası şöleni, tüm İstanbulluların ziyaret etmesini diliyorum. Etnospor Kültür Festivali'nin Anadolu'nun ezgilerini her coğrafyaya ulaştırmasını temenni ediyorum."