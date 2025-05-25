Ekrem İmamoğlu’nun kayıp telefonu o adreste bulundu: Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ifadesinde tek tek anlattı

SABİT HAT İDDİASI

Söz konusu bu ifadenin sorulması üzerine Kasapoğlu, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasını kullandığı bir telefon olarak hatırlamaktayım. Ancak bahse konu telefon numarasının çok sayıda kişi tarafından bilinmesi ve bir zaman sonra İBB'nin ilgili kurumlarının ilgilenmesi gereken sorunlar için bile aranır hale gelmesi, hatta İBB'nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle, yaklaşık 2 yıl önce bahse konu telefon numarasını yönlendirme yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında bulunan sabit hatlara yönlendirdik" dedi.