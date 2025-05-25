Ekrem İmamoğlu’nun kayıp telefonu o adreste bulundu: Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ifadesinde tek tek anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Yapılan 4. operasyonda tekrar gözaltına alınan şüphelilerden İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
TELEFON BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANIN EVİNDEN ÇIKTI
Ekrem İmamoğlu'nun ele geçirilen telefonun bulunduğu adres, 2'inci dalga operasyon kapsamında tutuklanan İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner'ün evi olduğu öğrenildi. Özgüner'in savcılığa verdiği ifadede evinde arama yapılmasını talep ettiğini ve bunun üzerine telefonun bulunduğu anlaşıldı. Özgüner, anılan telefonun 19 Mart sabahı kendisine verildiğini Özgüner ifadesinde "Özel Kalem çalışanı Burcu Hanım odama gelerek yanında Melih Geçek'te bulunur vaziyetteyken 'Bu başkanın telefonu bunu ne yapacağız' demesi üzerine Melih Geçek, 'Ben bilmiyorum' demek suretiyle odadan ayrıldı.
Odada tek kalmam nedeniyle Burcu Hanım telefonu bana bırakarak ikti. Olayın şoku ve ne yapacağımı bilememem dolaylısıyla bende bu telefonu arama neticesinde ele geçirilen yere sakladım. Bildiğim kadarı ile bu telefonu Burcu Hanıma, Özel Kalem Müdürü olan Kadriye Kasapoğlu tarafından verişmiştir" dedi.
SABİT HAT İDDİASI
Söz konusu bu ifadenin sorulması üzerine Kasapoğlu, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasını kullandığı bir telefon olarak hatırlamaktayım. Ancak bahse konu telefon numarasının çok sayıda kişi tarafından bilinmesi ve bir zaman sonra İBB'nin ilgili kurumlarının ilgilenmesi gereken sorunlar için bile aranır hale gelmesi, hatta İBB'nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle, yaklaşık 2 yıl önce bahse konu telefon numarasını yönlendirme yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında bulunan sabit hatlara yönlendirdik" dedi.
ÖZEL KALEM ŞİFREYİ BİLMİYOR!
Şifre nedeniyle telefonun açılmadığına yönelik sorulan soruya Kadriye Kasapoğlu, "Bahse konu telefona takılı vaziyette olan hattı uzun bir süre önce kullanıma kapatıldığını biliyorum. Şu anda SIM kartının nerede olduğu hakkında bir fikrim yok. Bahse konu telefonun birçok çalışan tarafından kullanıldığından şifresiz olarak kullanıldığını hatırlıyorum. Dolayısıyla şifresi hakkında fikrim yoktur" şeklinde cevap verdi.