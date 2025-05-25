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Giriş Tarihi: 25.5.2025 13:03 Son Güncelleme: 25.5.2025 13:09

Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, 7'nci Etnospor Kültür Festivali'nin kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesi temennisinde bulundu.

DHA
Emine Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Etnospor Kültür Festivali'nin değerlerimizi yaşatmak, aile bağlarımızı güçlendirmek ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak için köprü olmaya devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali paylaşımı
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